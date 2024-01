Exposition « Varian Fry – Un monde en exil 1940-1945 » 151 Route de Saint-Andiol Mollégès, mercredi 7 février 2024.

Mollégès Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-07

fin : 2024-02-22

Exposition « Varian Fry » à la Bibliothèque de Mollégès.

Exposition Varian Fry – Un monde en exil 1940-1945.



Exposition proposée par la bibliothèque de Mollégès et l’association Remembranco.

Exposition pédagogique et culturelle réalisée par l’association Varian Fry – France.



Inauguration et conférence de Jean-Michel Guiraud le Mercredi 7 Février à 18h.



Varian Fry, journaliste de New York, organise à Marseille, pendant la seconde guerre mondiale, une opération humanitaire, pour aider les intellectuels et les artistes européens antinazis réfugiés en zone sud, surtout aux Etats-Unis et au Mexique. Avec son comité, il réussit à sauver près de deux mille personnes menacées par la Gestapo et par la politique xénophobe et antisémite de Vichy. Son action et celle de ses compagnons constituent une leçon exemplaire pour les jeunes dans le cadre d’une éducation à la citoyenneté.

151 Route de Saint-Andiol Bibliothèque municipale Espace Manson

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



