Beyond Consciousness Aix-en-Provence, lundi 2 septembre 2024.

Chiharu Shiota, artiste japonaise de renommée internationale est invitée par la Direction des musées d’art et d’histoire de la Ville à habiter les musées du Pavillon de Vendôme et des Tapisseries ainsi que la chapelle de la Visitation.

Les oeuvres de Chiharu Shiota sont éphémères, mais elles visent à laisser une impression durable. L’artiste réalise des installations immersives dans lesquelles un espace entier est traversé de fils de couleur généralement noire ou rouge, couleurs qui selon l’artiste peuvent être associées au ciel nocturne ou au cosmos pour la première, au sang ou au fil rouge du destin dans la mentalité asiatique pour la seconde.

Cette exposition explore la condition humaine et ce qui se cache derrière. Dans mon travail, j’essaie de trouver un sens à la vie, à la connexion et à la mort. Je m’inspire de mes émotions et de mes expériences, mais il ne s’agit pas seulement de moi. Nos souvenirs sont une partie cruciale de notre identité. C’est l’importance de la mémoire qui nous dit qui nous sommes, ce que nous avons fait de notre vie et avec qui nous étions connectés. Alors que notre cerveau détient une collection personnelle et intime de souvenirs, cette collection est inconnue des autres jusqu’à ce que vous partagiez avec eux votre expérience et vos sentiments.

Une exposition exceptionnelle réalisée en partenariat avec la Galerie Templon, représentant l’artiste en France et à New-York.

Vernissage samedi 18 mai de 11h à 13h30



Dans le cadre de la Nuit des Musées samedi 18 mai, horaires d’ouverture de 11h à 18h et de 19h à minuit .

Début : 2024-09-02 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

Musée du pavillon de Vendôme / Musée des Tapisseries / Chapelle de la Visitation

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

