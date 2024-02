Lina Jabbour 3bisf Centre d’arts contemporains Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Voyons voir et le 3 bis f, centre d’arts contemporain d’intérêt national, ont imaginé une collaboration dans un esprit de mutualisation autour de l’artiste Lina Jabbour.

Née à Beyrouth en 1973, Lina Jabbour vit et travaille à Marseille. Invitée par voyons voir pour six semaines en résidence à la blanchisserie du Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d’Aix (GSPA) située dans le Centre Hospitalier Montperrin, puis pour trois mois dans les ateliers du 3 bis f, cette exposition est le résultat de ce temps de recherche et de réflexion autour de la blanchisserie. Ainsi le travail sériel de dessins et de peintures de 10 m de long de Lina Jabbour se nourrit des données récoltées dans le lieu.



Programmation de voyons voir en partenariat avec le Centre d’art d’intérêt national 3 bis f et en collaboration avec le Groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-08-31

3bisf Centre d’arts contemporains 109 Av. du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

