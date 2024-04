JJM TRIO CHANTE LES ANNÉES 60 À L’AUBERGE DU LAC, SAINT CIERGUES Saint-Ciergues, vendredi 12 avril 2024.

JJM TRIO CHANTE LES ANNÉES 60 À L’AUBERGE DU LAC, SAINT CIERGUES Saint-Ciergues Haute-Marne

Tout public

JJM Trio propose un repas-concert à l’Auberge du Lac à St Ciergues.

Après des concerts à Marnay et Au Bal du Père Bichot à Cour l’Eveque, JJM Trio poursuit pour toute l’année 2024 des spectacles de reprises des grands standards des années de révolution Culturelle et musicale des année 60.

Lors de ces concerts vous retrouverez les chansons inoubliables de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et les Chaussettes noires, richard Anthony, Danyel Gérard, Danny Boy et les pénitents, Jacques Monty, Pascal Danel, Hervé Villard, Christophe, Adamo, guy Mardel ou Michel Polnareff…

Deux heures de convivialité à reprendre ces succès avec les musiciens du trio: Jean FIQUET (chant et guitare), Jacques PROST (basse) et René RIVET (percussions).

Venez nous retrouver en ce sympathique restaurant, en réservant de préférence, car les places sont limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Saint-Ciergues 52200 Haute-Marne Grand Est jean.fiquet@neuf.fr

L’événement JJM TRIO CHANTE LES ANNÉES 60 À L’AUBERGE DU LAC, SAINT CIERGUES Saint-Ciergues a été mis à jour le 2024-04-06 par Antenne du Pays de Langres