Découverte des jardins de mon moulin labellisés « Jardin remarquable » Venez admirer trois collections de pivoines 31 mai – 2 juin Les jardins de mon Moulin 8 euros, 5.50 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Les jardins de mon Moulin Moulin de la Mazelle, Thonnance-lès-Joinville, Haute-Marne, Grand Est Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est Un ensemble de jardins à thèmes occupe plus d’un hectare et demi : jardin de fleurs blanches, jardin d’inspiration médiévale, cloître de verdure, jardin d’arbres et d’arbustes de collection, jardin de graminées… Les compositions mettent à profit l’eau et se colorent de nombreuses vivaces. Trois collections nationales de pivoine peuvent être admirées également ….

Les Jardins de mon Moulin, labellisés Jardin remarquable, sont ouverts au public depuis 2003.

