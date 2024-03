RENCONTRE CARTE BLANCHE À SEMA KILIÇKAYA Langres, samedi 23 mars 2024.

Tout public

Venez célébrer la Haute-Marne avec Sema Kilickaya.

Née en 1968 à la frontière turco-syrienne et arrivée à l’âge de 4 ans en France, Sema Kilickaya est enseignante, traductrice et autrice.

Ses romans évoquent l’immigration, l’identité, les différentes cultures, la langue maternelle et la langue du pays d’accueil. Mais l’autrice parle également de la Haute-Marne, de la nature. Ses intrigues et son style lui ont valu des prix littéraires.

Autour d’un thé turc, Sema Kilickaya évoquera son parcours, son travail et présentera son dernier ouvrage intitulé « L’affaire » Benjamin S. », roman publié chez Liralest.

Séance de dédicaces à l’issue de la présentation.

Pour ados et adultes.

À la médiathèque Marcel-Arland, Espace Patrimoine, 1er étage. .

4 rue du Cardinal-de-la-Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

