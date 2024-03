Championnat d’Europe de tir à la sarbacane 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier, vendredi 31 mai 2024.

Championnat d'Europe de tir à la sarbacane

Compétition de tir de parcours sur cibles volumétriques animalières

31 mai – 2 juin

52100 Saint-Dizier

Pour les visiteurs l'entrée est libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T15:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Les étangs de la Ballastière accueilleront les 1 & 2 juin 2024 les parcours servant de supports au Championnat d’Europe de tir à la sarbacane sur cibles 3D.

Les compétiteurs Français non affiliés à AFTS doivent nous contacter pour une éventuelle participation.

Pour le public (y compris les personnes en situation de handicap): des initiations/découvertes sont prévues. (10h00-12h00 & 14h00-17h00)

Une partie d’un parcours sera accessible aux visiteurs afin de voir les compétiteurs en action.

En savoir plus: laflechebragarde@wanadoo.fr

Sarbacane Tir 3D

