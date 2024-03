Découverte libre du Jardin des Lumières Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot Langres, vendredi 31 mai 2024.

Découverte libre du Jardin des Lumières Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est Langres 52200 Haute-Marne Grand Est 03 25 86 86 86 [{« type »: « phone », « value »: « 0325868686 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musees@langres.fr »}] Compromis entre la cour et le jardin d’un hôtel particulier, cet espace a été dessiné par le paysagiste parisien Louis Benech pour accompagner les façades de l’hôtel du Breuil de Saint-Germain. Précédées de topiaires, les architectures de la Renaissance et du Classicisme jouxtent une partie contemporaine appuyée sur un grillage habillé de lierre.

©Ville de Langres