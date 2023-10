L’Heure des Assassins [théâtre] La Forgerie, Wassy Wassy, 31 mai 2024, Wassy.

L’Heure des Assassins [théâtre] Vendredi 31 mai 2024, 20h30 La Forgerie, Wassy De 9 à 19€

Après le succès du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs du Crime, Julien Lefebvre récidive avec le 3e opus de sa trilogie, L’Heure des assassins, une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dont l’action se situe au début du XXème siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien.

Londres 1909. Le 31 décembre, soir de réveillon et inauguration du nouveau Théâtre Somerset. Pour l’occasion, la comédie musicale à succès Peter Pan a été programmée. Tout le gratin de Londres est réuni, et alors que le public s’installe dans la salle, un petit groupe de privilégiés s’est réuni au dernier étage du bâtiment, dans le foyer privé de Philip Somerset, le patron des lieux, richissime homme d’affaires anglais ayant fait fortune aux Etats-Unis. Parmi eux, Miss Belgrave, la sœur bien-aimée de Somerset et cantatrice à ses heures perdues, Arthur Conan Doyle célèbre romancier père de Sherlock Holmes, le dramaturge engagé et enragé George Bernard Shaw, Bram Stocker, l’administrateur du théâtre connu pour son roman Dracula, John Hartford l’Américain, homme d’affaires aux mœurs controversées et bras droit de Somerset, et la belle Miss Lime, l’assistante personnelle de ce dernier.

Alors que la cloche retentit pour annoncer le début du spectacle, Somerset est retrouvé mort sur le balcon.

Impossible de donner l’alerte, le salon privé a été fermé à clef.

DE JULIEN LEFEBVRE

MISE EN SCÈNE

Elie Rapp et Ludovic Laroche

PRODUCTION

Le Renard Argenté /Pascal Legros Organisation

AVEC

Stéphanie Basssibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Saison Culturelle