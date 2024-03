Conférence-spectacle : « Des jardins et des hommes » Les Halles de Saint-Dizier Saint-Dizier, vendredi 31 mai 2024.

Conférence-spectacle : « Des jardins et des hommes » Dans le cadre de son cycle de conférences « Dans la nature de l’homme » la Ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne vous invite à une conférence-spectacle : « Des jardins et des hommes ». Vendredi 31 mai, 18h30 Les Halles de Saint-Dizier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:30:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T18:30:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

A travers un florilège de musiques et de textes, Patrick Scheyder (piano), Allain Bougrain-Dubourg (président de la Ligue pour la protection des oiseaux) et Abdelghani Benhelal (chants et contes kabyles) nous livrent une version poétique de l’écologie et de la biodiversité.

L’écologie est une préoccupation de longue date, ce n’est pas une nouveauté, elle est dans l’ADN de notre culture : Léonard de Vinci est végétarien ; il achète sur le marché les oiseaux en cage pour les libérer, bien avant Pierre Perret !

Victor Hugo initie dès les années 1850 la première loi de protection animale, et au même moment, son amie George Sand lutte avec les peintres de Barbizon pour la préservation de la forêt de Fontainebleau. C’est ainsi que dès 1861, Fontainebleau devient la premier espace naturel protégé au monde, soit 11 ans avant la création du Parc de Yellowstone aux Etats-Unis.

A travers des musiques de Chopin, Schubert, Bach et des improvisations qu’accompagnent des textes de Vinci, Colette, George Sand, Baudelaire, Bougrain-Dubourg, Claude Nougaro… le public est invité à un voyage dans le temps de l’écologie qui éclaire le présent, pour imaginer un futur désirable et respectueux du vivant.

Une rencontre avec le public est proposée sur ces thèmes à l’issue du spectacle.

Partenaire 2024 TELERAMA et FRANCE INTER

Cette conférence-spectacle sera donnée sur le parvis des halles couvertes

Les Halles de Saint-Dizier Rue du Marché, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.96.98.36 »}]

Allain Bougrain-Dubourg Des jardins et des hommes

Patrick Scheyder