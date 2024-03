Le Concert du mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy, vendredi 31 mai 2024.

Le Concert du mois Pnevmatiko (musique grecque) Vendredi 31 mai, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Pnevmatiko est un groupe de musique festive et populaire Grecque !

On vous invite à une soirée de voyage et de beauté avec des instruments hors du commun !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/

concert grecque