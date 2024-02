EXPOSITION TEMPORAIRE « CHARLES DE GAULLE, L’HOMME DERRIERE LES OBJETS » Colombey les Deux Églises, samedi 1 juin 2024.

Plongez dans la vie et l’héritage du célèbre homme d’État français, Charles de Gaulle, à travers une exposition immersive qui met en lumière les objets emblématiques qui ont façonné sa carrière et son image. Découvrez les moments clés de la vie de De Gaulle, depuis ses exploits militaires pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa présidence de la République française.

Parmi les objets exposés, vous trouverez le célèbre engin blindé de reconnaissance, EBR Panhard, drapé du drapeau national qui a transporté le Général jusqu’à sa dernière demeure le 12 octobre 1970. Découvrez le collier de Grand Maître de la Libération qu’il fut le seul autorisé à porter mais aussi des effets militaires, des discours historiques, ainsi que des écrits personnels qui révèlent ses pensées intimes.

L’exposition offre un aperçu unique de la personnalité complexe de De Gaulle, de son rôle dans la libération de la France, et de son impact sur la politique mondiale. Elle met en lumière comment ces objets emblématiques ont contribué à forger sa légende et son statut d’icône nationale.

« Charles de Gaulle L’Homme derrière les Objets » est une occasion rare de plonger dans la vie de cet homme d’État hors du commun et de découvrir les objets qui ont joué un rôle crucial dans sa carrière exceptionnelle. 16.5 16.5 EUR.

Début : 2024-06-01

fin : 2024-09-30

MEMORIAL CHARLES DE GAULLE

Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est contact@memorial-charlesdegaulle.fr

