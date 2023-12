Foire Gastronomique de Langres Salle Jean-Favre Langres, 31 mai 2024, Langres.

Foire Gastronomique de Langres 31 mai – 2 juin 2024 Salle Jean-Favre Entrées public: 2€, gratuité – 18 ans – Exposants contactez l’Association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Langres Gastronomique a pour but de proposer une mise en lumière de la gastronomie du sud haut marnais, entre Champagne et Bourgogne, autour du fromage de Langres.

Dans une démarche d’économie locale, les producteurs et artisans feront découvrir notre terroir grâce à la vente de leurs produits (fromages, vins, bières, miels, charcuteries, escargots, glaces, pains…..).

La Confrérie des Tastes Fromages de Langres, véritable amoureux de leur produit et de leur région, fera partager leur goût pour l’AOP Langres. D’autres confréries régionales seront présentes, comme celle de « la Moutarde de Dijon ». L’Académie de Cuisine proposera des démonstrations de leur savoir-faire avec la présence d’un Chef Etoilé (an 2023 : Mr Laurent PETIT). Et comme le talent n’attend pas le nombre des années , le Lycée Hôtelier de Langres présentera , en action ,ses futurs chefs!

Durant ce 1er week-end de juin, Langres Gastronomique proposera diverses animations: DJ langrois, concours de cuisine amateur, tombolas, élection mister foire,groupes musicaux locaux, la compagnie des Hallebardiers….

Langres, ville historique, la ville de Diderot, située au coeur du parc national des forêts, et de grandes villes de l’Est, lieu idéal pour promouvoir notre gastronomie locale.

Langres Gastronomique permet de développer et mettre en lumière le savoir-faire des producteurs et artisans de nos territoires , entre Champagne et Bourgogne.

Langres Gastronomique, une foire attractive, conviviale, et multigénérationnelle dont l’ADN est la Gastronomie, portée par une équipe de bénévoles motivés et fiers de leur région.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « langresfoiresetsalons@gmail.com »}]

Foire gastronomie