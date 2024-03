Le rendez-vous des enfants aux jardins de Doulaincourt-Saucourt Parcours botanique du centre bourg. Doulaincourt-Saucourt, vendredi 31 mai 2024.

Le rendez-vous des enfants aux jardins de Doulaincourt-Saucourt Accueil des enfants des écoles de plusieurs villages pour une initiation à la découverte d’un parcours botanique, abordé à travers le prisme des cinq sens. Vendredi 31 mai, 09h00 Parcours botanique du centre bourg. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Accueil des enfants des écoles de plusieurs villages pour une initiation à la découverte d’un parcours botanique, abordé à travers le prisme des cinq sens.

Activités ludiques de reconnaissance olfactive, par le goût ou le toucher de végétaux.

Exercices de plantations d’un massif, de rencontre avec des ânes.

Restitution d’observations par le dessin.

Parcours botanique du centre bourg. 1 place Charles De Gaulle 52270 Doulaincourt Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulaincourt Haute-Marne Grand Est https://www.doulaincourt-saucourt.fr La commune de Doulaincourt-Saucourt s’est engagée depuis trois ans dans la valorisation de son patrimoine naturel. Afin de l’enrichir, l’équipe municipale procède à la végétalisation du centre bourg pour transformer le village en « village jardin ». Un parcours botanique pédagogique de découverte de plantes vivaces a même été créé avec cinq espaces à thèmes répartis dans le centre bourg. Ces espaces, réalisés par des bénévoles ou des professionnels, regroupent plus de 150 espèces identifiées et présentées au public à l’aide de supports pédagogiques papier et informatique.

Jardins d’ombre, de lumière, de graminées, de rocaille et voyage au bord de l’eau vous sont proposés.

Le travail de la commune a été récompensé par l’obtention, en 2023 » d’un troisième fleur du label des « Villes et Villages fleuris. Parking dans le village et accès facile

