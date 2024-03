Visites et activités autour des plantes aromatiques et médicinales de l’Herberie de la Tille Herberie de la Tille Vals-des-Tilles, vendredi 31 mai 2024.

Visites et activités autour des plantes aromatiques et médicinales de l’Herberie de la Tille Venez découvrir un jardin de plantes aromatiques et médicinales : visites libres et gratuites avec un guide papier, dégustation et vente d’infusions 31 mai – 2 juin Herberie de la Tille visites libres et la dégustation seront offertes pour l’occasion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le site de l’Herberie de la Tille sera ouvert au public du vendredi au dimanche de 9h à 18h. Possibilité de dormir sur place, sur réservation, en hébergements insolites.

Vous pourrez visiter librement le jardin de 3000 m² avec un guide papier pour vous renseigner sur les plantes aromatiques et médicinales (et même toxiques !).

Visitez également le séchoir pour découvrir les dessous du métier de paysan-cueilleur.

Enfin, vous pourrez déguster une infusion à la fin de votre visite.

Herberie de la Tille Rue des Quatre Noyers, Villemervry, Haute-Marne -Grand Est Vals-des-Tilles 52160 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « elsa.herberiedelatille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0613844454 »}] Ce jardin de production de plantes aromatiques et officinales, se love dans le beau paysage de la vallée de la Tille. Les plantes affectionnent majoritairement les terrains secs et calcaires mais une petite source favorise d’autres espèces. Après avoir humé les différentes senteurs, le visiteur peut s’approvisionner grâce à une boutique de vente directe.

Licence libre