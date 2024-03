Spectacle de cirque et musique très jeune public : Dans ma coquille Salle Jean-Favre Langres, mercredi 29 mai 2024.

Spectacle de cirque et musique très jeune public : Dans ma coquille Spectacle de cirque et musique en famille à partir de 2 ans par la compagnie Manie. Mercredi 29 mai, 11h00, 18h30 Salle Jean-Favre Réservation indispensable – Tarifs : 8 / 6 / 5,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T11:00:00+02:00 – 2024-05-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T18:30:00+02:00 – 2024-05-29T19:30:00+02:00

Spectacle de cirque et musique en famille à partir de 2 ans par la compagnie Manie, accueilli par le service Spectacles de la Ville de Langres en partenariat avec l’association Tintamars.

Une chambre conque en forme de caverne aquatique, dans laquelle un jeune aventurier rejoue des scènes de son enfance. Nous voilà embarqués à bord de cette coquille, dont le vide s’emplit de mille possibilités. Êtes-vous prêt·e·s à suivre ce jeune aventurier dans sa coquille qui devient tour à tour bateau, carapace, île, berceau… ? Au son de la flûte traversière et du violoncelle, un dialogue s’installe avec la partition circassienne pour vivre une belle émotion. Quand les souvenirs sont trop lointains, il faut bien les compléter par quelques créations de l’esprit. Dans ma coquille nous ramène sur les rivages de notre enfance, là où les souvenirs s’inventent, pour parfois ré-écrire nos petites et grandes joies d’enfants.

Durée : 30 mn.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Accueil.spectacles.associations@langres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 60 34 »}, {« type »: « link », « value »: « https://langres.festik.net/ »}]

Sam Sajin Photography