CONVENTION TATTOO 2ème EDITION Bourbonne-les-Bains, samedi 1 juin 2024.

CONVENTION TATTOO 2ème EDITION Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

Pour cette 2ème édition, retrouvez nos tatoueurs/pierceurs (possibilité sur place sans rdv) et stands divers (vêtements, créateurs, …).

Animation tout le WE magicien, show serpents, dance, mini-concert…

Buvette par l’US Bourbonne et foodtruck.

Entrée 5€ (gratuit -12ans accompagné)

Infos sur Facebook Convention Bourbonne Tattoo ou scannez le QR code. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Rue Amiral Pierre

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est leseauxriginaux@hotmail.fr

L’événement CONVENTION TATTOO 2ème EDITION Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains