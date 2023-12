RENCONTRES AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE Gruissan, 13 avril 2024, Gruissan.

Gruissan Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Mangas, comics, personnages de films cultes et Bien D’autres choses encore rythment ce rendez-vous incontournable du printemps. Des dessinateurs, illustrateurs et scénaristes partageront leur passion du dessin et ou de l’écriture.

Programmation 2024 à venir.

Mangas, comics, personnages de films cultes et Bien D’autres choses encore rythment ce rendez-vous incontournable du printemps. Des dessinateurs, illustrateurs et scénaristes partageront leur passion du dessin et ou de l’écriture.

Programmation 2024 à venir

.

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan