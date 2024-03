Visite guidée du jardin symbolique et du château Jardin du Château de Cubières Cubières-sur-Cinoble, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin symbolique et du château Visite accompagnée et commentée du jardin symbolique, jardin à la française agrémenté d’une roseraie, de plantes « magiques » dont les fameuses mandragores. Labyrinthe pour les enfants. 1 et 2 juin Jardin du Château de Cubières Tarif réduit adultes : visite libre du jardin 4 €, visite complète guidée 8€, étudiants, groupes : visite libre du jardin 3€, visite complète guidée 7€, enfants (jusqu’à 10 ans) : gratuit. Plusieurs départs de visites sont organisés sur les horaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite guidée des pièces restaurées et meublées du château des Seigneurs-Archevêques de Narbonne, cuisine, salle à manger, chambres, témoins de l’art de vivre de l’Ancien Régime.

Jardin du Château de Cubières 11190 Cubières-sur-Cinoble Cubières-sur-Cinoble 11190 Aude Occitanie 06 87 97 30 92 https://www.facebook.com/chateaudecubieressurcinoble Ancienne propriété des Seigneurs-Archevêques de Narbonne du Moyen-Age à la Révolution, en cours de restauration, le château est meublé et le jardin botanique à la française est ouvert à la visite. Sur 1000 m2, jardin privé à la française, botanique et symbolique : Carrés « les Saints, les Sorciers, les Amoureux, les Chevaliers ». Thématiques des Triangles et des Cercles, fruitiers anciens, petit labyrinthe pour les enfants. Iriseraie aux spécimens rares, roseraie enrichies de nombreuses variétés anciennes et botaniques. Parking face au château

©fredysolvet