ENS MOMENT DE PARTAGE SUR LA CUESTA ! Montmaur, dimanche 2 juin 2024.

11 km / Moyen / + 8 ans

RDV parking face au château

Sur la ligne de partage des eaux, admirons la biodiversité et les belvédères procurés par la cuesta, et profitons que le domaine de Camboyer et l’Herbier d’Autan nous ouvrent leurs portes !

Réservation obligatoire. 30 pers. max.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:30:00

fin : 2024-06-02 17:30:00

Montmaur 11320 Aude Occitanie

L’événement ENS MOMENT DE PARTAGE SUR LA CUESTA ! Montmaur a été mis à jour le 2024-03-26 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude