FAIRE FLEURIR Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, 30 mai 2024, Couffoulens.

FAIRE FLEURIR Jeudi 30 mai 2024, 20h30 Le Théâtre dans les Vignes

FAIRE FLEURIR met en présence un danseur, des cailloux, deux musiciens et tout un climat d’ombres et de lumières dans un espace terriblement réduit en hauteur. Assis tout autour de cette caverne de voiles sans parois, le public observe une inclinaison imposée vers le sol. Tout se déroule à une hauteur qui ne permet pas à l’homme de s’ériger sur ces deux jambes, debout. Comme dans un endroit souterrain, dans un lieu reclus, secret ou inaccessible, quelques humains se lient à la recherche d’un corps capable de tenir à quatre pattes.

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, Couffoulens Couffoulens 11250 Aude Occitanie http://www.letheatredanslesvignes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « theatredanslesvignes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 72 30 55 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letheatredanslesvignes.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://letheatredanslesvignes.festik.net/faire-fleurir/1 »}] https://letheatredanslesvignes.festik.net/faire-fleurir/1 Le Théâtre dans les Vignes, siège de créations artistiques, vous est proposé à la location pour vos évènements. Situé au milieu des vignes, à 15mn de Carcassonneou Limoux, c’est à dire à 1h de Toulouse ou Narbonne, vous y profiterez à la fois du calme et de la proximité d’une ville.



Le lieu est une vrai salle de spectacles équipée, disponible à la location pour des séjours de création artistique et accueillir spectacles en tous genres. Bien entendu, il accueillera avec confort vos réunions, séminaires, conférences, colloques, débats, évènements d’entreprise… et offrira un espace idéal pour vos formations, stages, ateliers.



Le lieu est adaptable de multiples façons, pour vos besoins techniques, aménagements divers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-30T20:30:00+02:00 – 2024-05-30T21:15:00+02:00

2024-05-30T20:30:00+02:00 – 2024-05-30T21:15:00+02:00

Danse Théatre