Visite libre du jardin du château Château de Pennautier Pennautier

Visite libre du jardin du château Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Château de Pennautier Entrée libre, gratuite, de 10h à 17h, chiens en laisse.

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Dessiné à la française en 1670 par Le Nôtre, puis à l’anglaise vers 1790, le parc du Château de Pennautier s’est vu décerné en 2018 le label « Jardin Remarquable ». Le Château, est, quant à lui, inscrit au titre des Monuments historiques dès 1972. Depuis 1950, les grands parterres de Le Nôtre ont été redessinés. Vaste promenade de 30 hectares où l’on trouve des buis en pâte d’oie du XVIIIème, et des arbres plusieurs fois centenaires (cèdres, pins, chênes…).

Par ailleurs vous trouverez sur place : restaurant, bar à vin, boutique, dégustations, visite du chai, locations de salles, gites de charme.

Château de Pennautier 8 Rue Frédéric Mistral, 11610 Pennautier, France Pennautier 11610 Aude Occitanie 04 68 72 81 98 http://www.chateaudepennautier.com De Montpellier, quitter l'A61 à la sortie 23, dir. Toulouse/Mazamet, au rond-point du Leclerc, prendre à gauche, puis N113, dir. Toulouse sur 1,9 km ; au rond-point, dir. Pennautier par la D203 sur 1 km. GPS : Latitude : 43.2441439, Longitude : 2.3182553. Parking

©chateau de pennautier