ENS À LA DÉCOUVERTE DE LA BERRE Villesèque-des-Corbières, samedi 1 juin 2024.

5 km / Facile / + 6 ans

RDV parking Bonnafous, au croisement RD611 et RD50

Fleuve côtier, la Berre est riche en biodiversité et marquée par les aménagements humains. Le syndicat de rivière vous invite à admirer ses richesses et échanger sur la continuité écologique.

Réservation obligatoire. 30 pers. max.

Après la balade, goûter offert par la mairie et exposition photos sur la continuité écologique de la Berre.

