SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES Escales, 31 mai 2024 18:30, Escales.

Escales,Aude

Pour Hêtre – Cie Iéto (09)

Acrobatie chorégraphiée et participative

Rêverie philosophique sur le rapport de l’Homme au vivant. En prenant d’assaut de mille et une manières cet émissaire de la nature, les acrobates dessinent avec fluidité plus qu’un spectacle : une métaphore ; celle de l’humanité, fétu de paille dans le flux des éléments.

Hobobo – Patrick de Valette (31)

Clown

Une pseudo-conférence philosophique. Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? D’où venons-nous et où allons-nous ? Dans un spectacle loufoque à l’humour décalé et ravageur, Hubert O Taquet, professeur dans un CHU (mais pas sûr), tente de répondre à ces questions existentielles et à bien d’autres encore..

Pour Hêtre – Cie Iéto (09)

Choreographed, participatory acrobatics

A philosophical reverie on man?s relationship with the living. As the acrobats take on nature?s emissary in a thousand and one ways, they fluidly sketch out more than just a show: a metaphor for humanity, a straw in the flow of the elements.

Hobobo – Patrick de Valette (31)

Clown

A philosophical pseudo-conference. Who are we? What are we? Where do we come from and where are we going? In a zany show with offbeat, devastating humor, Hubert O Taquet, a professor at a university hospital (but not for sure), attempts to answer these existential questions and many more besides.

Pour Hêtre – compañía Iéto (09)

Acrobacia coreografiada y participativa

Un ensueño filosófico sobre la relación del hombre con los seres vivos. Al asumir de mil y una maneras a este emisario de la naturaleza, los acróbatas crean con fluidez algo más que un espectáculo: crean una metáfora de la humanidad, una paja en el flujo de los elementos.

Hobobo – Patrick de Valette (31)

Payaso

Una conferencia pseudofilosófica. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos y adónde vamos? Hubert O Taquet, profesor en un hospital universitario (pero no seguro), intenta responder a estas preguntas existenciales y a muchas más en un espectáculo alocado y lleno de humor desternillante.

Für Buche – Cie Iéto (09)

Choreographierte und partizipative Akrobatik

Philosophische Träumerei über die Beziehung des Menschen zum Lebenden. Indem die Akrobaten diesen Abgesandten der Natur auf tausendundeine Weise erobern, entwerfen sie mit fließenden Bewegungen mehr als nur ein Schauspiel: eine Metapher; die der Menschheit, ein Strohhalm im Fluss der Elemente.

Hobobo – Patrick de Valette (31)

Clown

Eine pseudo-philosophische Konferenz. Wer sind wir? Was sind wir ? Woher kommen wir und wohin gehen wir? In einer verrückten Show mit schrägem und vernichtendem Humor versucht Hubert O Taquet, Professor an einer Universitätsklinik (aber nicht sicher), diese und viele andere existentielle Fragen zu beantworten.

