Visite commentée : le langage des arbres Jardin de Langel Armissan, samedi 1 juin 2024.

En zone péri-urbaine, près de Narbonne et du Massif de la Clape, découvrons le Jardin de Langel et sa petite forêt méditerranéne. Les arbres anciens de ce jardin sont des marqueurs sociaux. Nous découvrons aujourd’hui qu’ils ont leur langage qui éveille nos sens.

Jardin de Langel Domaine de Langel, Armissan, CD 31, Aude, Occitanie Armissan 11110 Aude Occitanie 06 87 19 32 21 http://www.olivettedelangel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 32 21″}] Parc privé de 5 000 m2 au pied du massif calcaire de la Clape typique des jardins des anciens domaines viticoles de la fin du XIXe siècle qui souhaitaient montrer leurs richesses et opulence. Dessiné à la même époque que le parc du château d’Armissan, il a conservé les végétaux et arbres de ce temps : chêne-vert, arbousier, pin d’Alep, micocoulier… Sa rocaille l’inscrit dans la tradition des jardins dits « au naturel » et sa réserve en eau est abondante : source, puits, bassin, lavoir et noria témoignent d’un système hydraulique ingénieux en partie en activité. Vignes, oliviers de la garrigue. Potager. Mare et plantes aquatiques. Lieu d’éducation à l’environnement et d’événements culturels. Restaurant ferme-auberge. sortie 37 Narbonne-Est, puis D 168 direction Narbonne-Plage et D 31 direction Armissan-Vinassan. Parking. Animaux non admis

©Dominique OSPITAL