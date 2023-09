PETIT AIR DU TEMPS ET SOURIANTE OU PRESQUE Hameau de Cornèze Couffoulens, 1 juin 2024, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

COMPAGNIE VILCANOTA

DANSE – DES 8 ANS

DUREE 50 MINUTES

DANS LE CADRE D’EVIDANSE

Le cadre de ces deux courtes pièces est un entretien d’embauche en deux volets. Dans le premier volet, créé en 1999 et joué pendant plus de 15 ans par Bruno Pradet, un recruteur en chair et en os s’entretient avec une femme imaginaire. Le second volet, créé en 2020 est le pendant féminin du premier. Le recruteur s’est évaporé dans l’imaginaire et c’est la femme qui prend corps cette fois. Drôle d’aventure artistique que celle là, dictée par la Crise… La Crise, cette hydre à sept têtes des temps modernes qui n’en finit pas de jeter sur le carreau tant et tant d’individus depuis plusieurs décennies. Bruno Pradet livre là deux pièces atypiques, deux monologues burlesques et rudes à la fois où les mots sont bousculés par une danse qui nous surprend par sa fulgurance et sa précision mais aussi par sa délicatesse et sa sensualité. Les personnages y évoquent leurs humanités cabossées, avec en toile de fond, un monde du travail sans pitié. Si la seconde pièce est une libre réponse, à la première, les deux solos sont autonomes dans leur dramaturgie. Ils peuvent être présentés l’un à la suite de l’autre ou séparément.

Conception

Bruno Pradet

Musique

Moby, Imagine Dragons, Radiohead et Hugues Le Bars

Création lumière

Vincent Toppino et Anne-Marie Mérat

Interprétation

Loriane Wagner et Christophe Bombin

Beatbox

Blackdopo.

2024-06-01 20:30:00 fin : 2024-06-01 . EUR.

Hameau de Cornèze

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



COMPAGNIE VILCANOTA

DANCE – FROM 8 YEARS

DURATION 50 MINUTES

AS PART OF EVIDANSE

The setting for these two short pieces is a two-part job interview. In the first part, created in 1999 and performed for over 15 years by Bruno Pradet, a real-life recruiter interviews an imaginary woman. The second part, created in 2020, is the female counterpart of the first. The recruiter has evaporated into fantasy, and this time it’s the woman who takes shape. What kind of artistic adventure is this, dictated by the Crisis? The Crisis, that seven-headed hydra of modern times which has been throwing so many people off their feet for decades. Bruno Pradet delivers two atypical pieces, two burlesque and harsh monologues in which words are jostled by a dance that surprises us with its fulgurating precision, but also with its delicacy and sensuality. The characters evoke their dented humanities, against the backdrop of a pitiless world of work. While the second piece is a free response to the first, the two solos are autonomous in their dramaturgy. They can be presented one after the other or separately.

Design

Bruno Pradet

Music

Moby, Imagine Dragons, Radiohead and Hugues Le Bars

Lighting design

Vincent Toppino and Anne-Marie Mérat

Performance

Loriane Wagner and Christophe Bombin

Beatbox

Blackdopo

COMPAGNIE VILCANOTA

DANZA – A PARTIR DE 8 AÑOS

DURACIÓN 50 MINUTOS

EN EL MARCO DE EVIDANSE

El escenario de estas dos piezas cortas es una entrevista de trabajo en dos partes. En la primera, creada en 1999 e interpretada durante más de 15 años por Bruno Pradet, un reclutador de carne y hueso entrevista a una mujer imaginaria. La segunda parte, creada en 2020, es la contrapartida femenina de la primera. El reclutador se ha evaporado en la fantasía, y esta vez es la mujer la que toma forma. Se trata de una extraña aventura artística, dictada por la Crisis? La Crisis, esa hidra de siete cabezas de los tiempos modernos que lleva décadas dejando sin trabajo a tanta gente. Bruno Pradet ha creado dos piezas atípicas, dos monólogos a la vez duros y burlescos, en los que las palabras se ven zarandeadas por una danza que sorprende por su deslumbrante precisión, pero también por su delicadeza y sensualidad. Los personajes evocan sus humanidades melladas, con el telón de fondo de un mundo laboral despiadado. Mientras que la segunda pieza es una respuesta libre a la primera, los dos solos son autónomos en su dramaturgia. Pueden presentarse uno tras otro o por separado.

Diseño

Bruno Pradet

Música

Moby, Imagine Dragons, Radiohead y Hugues Le Bars

Diseño de iluminación

Vincent Toppino y Anne-Marie Mérat

Actuación

Loriane Wagner y Christophe Bombin

Beatbox

Blackdopo

VILCANOTA-KOMPANIE

TANZ – AB 8 JAHREN

DAUER 50 MINUTEN

IM RAHMEN VON EVIDANSE

Den Rahmen für diese beiden kurzen Stücke bildet ein zweiteiliges Vorstellungsgespräch. Im ersten Teil, der 1999 uraufgeführt und über 15 Jahre lang von Bruno Pradet gespielt wurde, unterhält sich ein Personalvermittler aus Fleisch und Blut mit einer imaginären Frau. Der zweite Teil, der 2020 uraufgeführt wurde, ist das weibliche Pendant zum ersten. Der Personalvermittler hat sich in die Fantasie verflüchtigt und die Frau nimmt dieses Mal Gestalt an. Ein seltsames künstlerisches Abenteuer, das von der Krise diktiert wird? Die Krise, diese siebenköpfige Hydra der Neuzeit, die seit mehreren Jahrzehnten unaufhörlich so viele Menschen auf die Straße setzt. Bruno Pradet liefert hier zwei atypische Stücke, zwei burleske und zugleich raue Monologe, in denen die Worte durch einen Tanz erschüttert werden, der uns durch seine Schnelligkeit und Präzision, aber auch durch seine Zartheit und Sinnlichkeit überrascht. Die Figuren beschwören darin ihre verbeulten Menschlichkeiten vor dem Hintergrund einer gnadenlosen Arbeitswelt. Obwohl das zweite Stück eine freie Antwort auf das erste ist, sind die beiden Solos in ihrer Dramaturgie eigenständig. Sie können nacheinander oder getrennt aufgeführt werden.

Gestaltung

Bruno Pradet

Musik

Moby, Imagine Dragons, Radiohead und Hugues Le Bars

Lichtgestaltung

Vincent Toppino und Anne-Marie Mérat

Dolmetschen

Loriane Wagner und Christophe Bombin

Beatbox

Blackdopo

