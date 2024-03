Ateliers intergénérationnels Jardins partagés de l’Aiguebelle Saissac, vendredi 31 mai 2024.

Ateliers intergénérationnels Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour suivre un atelier sensoriel et une lecture comptée intergénérationnels ! Vendredi 31 mai, 14h00 Jardins partagés de l’Aiguebelle

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour suivre un atelier sensoriel et une lecture comptée intergénérationnels !

Jardins partagés de l’Aiguebelle Impasse des jardins, 11310 Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie 06 15 65 13 77 https://sites.google.com/view/jardinspartages-aiguebelle/accueil https://www.instagram.com/jardinsaiguebelle Dans un site exceptionnel, en Montagne noire audoise et en bordure de la rivière Aiguebelle, d’anciens jardins communaux en terrasses, caractéristiques du village, sont remis en culture par l’association éponyme sur une superficie de plus de 1 000 m2. Ce projet s’inscrit à la fois dans une dynamique de revalorisation paysagère, de solidarité avec le don des légumes aux personnes en difficulté et de pédagogie. Expérimentant les méthodes de permaculture, les jardiniers partagent et sensibilisent à la protection du vivant en organisant des ateliers « explora-terre » pour les enfants et des sessions de formation sur les arbres par exemple. Un verger communal a récemment été créé sous l’impulsion de l’association avec l’appui d’un conservatoire fruitier où les essences plantées ont été choisies pour leur adaptabilité au changement climatique sur ce territoire. Parking de l’Aiguebelle (Office de tourisme) à proximité.

jardinsaiguebelle@gmail.com