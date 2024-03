ENS DE LA NADIÈRE AUX CABANES DE SIGEAN EN KAYAK ET HISTOIRE DU SEL Sigean, samedi 1 juin 2024.

4 km à la rame et 3 km à pied / Facile / + 14 ans

RDV base nautique de Port-Mahon

Une sortie originale rejoindre l’Île de la Nadière et les cabanes de Sigean en kayak avec Jean-Luc, puis retour par le sentier de Port-Mahon tout en découvrant l’histoire du sel avec Mireille.

Cercle nautique des Corbières Jean-Luc FAYOS

Gratte galine Mireille OLIVER

Réservation obligatoire sur la plateforme en ligne 18 pers. max.

Savoir nager est obligatoire. Prévoir pique-nique. Prendre des jumelles et baskets pour le retour par la terre ferme. Kayak, pagaie et gilets fournis par l’association.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 08:30:00

fin : 2024-06-01 16:30:00

Sigean 11130 Aude Occitanie

