L’arbre dans Saint-Jean de Braye et les 5 sens Saint-Jean de Braye Limoux, jeudi 30 mai 2024.

L’arbre dans Saint-Jean de Braye et les 5 sens De nombreux arbres avec une grande palette d’essences différentes sont présents sur le territoire de la ville. Cette conférence invitera à mieux les observer en parcourant ses rues et parcs Jeudi 30 mai, 18h00 Saint-Jean de Braye Gratuit, entrée libre

La Ville de Saint-Jean de Braye s’investit en tant que Territoire engagé pour la Nature et s’engage pour la Transition à préserver ses arbres, que ce soit dans les parcs et jardins, les rues et les bois. Afin de mieux connaître son patrimoine arboré, il est proposé de comprendre comment les arbres peuvent, eux aussi, être perçus au travers des 5 sens.

Saint-Jean de Braye 43 rue de la Mairie Limoux 11300 Aude Occitanie

Arbres Biodiversité

