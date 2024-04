Visite découverte du parc du château Parc du château Massamier La Mignarde Pépieux, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du parc du château Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Parc du château Massamier La Mignarde Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découverte du parours sensoriel créé en partenariat avec les jeunes de l’Institut Médico Éducatif de Pépieux, exposition des oeuvres d’Aurore de Diamant sur le thème des sens, spectacle « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, mis en scène par Martin de Soos le dimanche à 15h,

Restauration sur place, dégustations des vins du domaine.

Parc du château Massamier La Mignarde La Mignarde 11700 Pepieux Pépieux 11700 Aude Occitanie Domaine agricole à dominante viticole, existant depuis l’Antiquité, agrandi au XVIII et XIXè siècle par la famille Mignard.

Beau patrimoine bâti et parc de 7hectares qui lie le spirituel (chapelle et oratoire) à l’utile (partie potagère, lavoir pour les ouvriers et grande prairies qui servaient de fourrage pour les animaux) et l’agréable (bosquets, allées, serre et bassin) Pas de difficulté d’accès si ce n’est une route étroite entre Pépieux et le domaine

