PETIT AIR DU TEMPS et SOURIANTE OU PRESQUE Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, 1 juin 2024

Le cadre de ces deux courtes pièces est un entretien d’embauche en deux volets. Dans le premier volet, créé en 1999 et joué pendant plus de 15 ans par Bruno Pradet, un recruteur en chair et en os s’entretient avec une femme imaginaire. Le second volet, créé en 2020 est le pendant féminin du premier. Le recruteur s’est évaporé dans l’imaginaire et c’est la femme qui prend corps cette fois. Drôle d’aventure artistique que celle là, dictée par la Crise… La Crise, cette hydre à sept têtes des temps modernes qui n’en finit pas de jeter sur le carreau tant et tant d’individus depuis plusieurs décennies. Bruno Pradet livre là deux pièces atypiques, deux monologues burlesques et rudes à la fois où les mots sont bousculés par une danse qui nous surprend par sa fulgurance et sa précision mais aussi par sa délicatesse et sa sensualité. Les personnages y évoquent leurs humanités cabossées, avec en toile de fond, un monde du travail sans pitié. Si la seconde pièce est une libre réponse, à la première, les deux solos sont autonomes dans leur dramaturgie. Ils peuvent être présentés l’un à la suite de l’autre ou séparément.

2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T21:20:00+02:00

danse théatre