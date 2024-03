Conte et Yoga Médiathèque Edmond Rostand Orgon, mercredi 24 avril 2024.

Conte et Yoga Médiathèque Edmond Rostand Orgon Bouches-du-Rhône

Atelier Contes et Yoga à la Médiathèque.Enfants

Conte et yoga pour les enfants, animés par Baba Yoga à la Médiathèque.



Au cours de cet atelier, les enfants découvriront à la fois une histoire et les bases du yoga, à savoir les postures, ainsi que les différentes techniques de respirations, de relaxation ou encore de méditation.



Sur inscription. .

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque@orgon.fr

