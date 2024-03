Relève Festival Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Relève Festival Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Dock des suds à Marseille les 25 et 26 mai.

ESPER PRO* x UNAFAM* présentent RELÈVE Festival



Hello, bienvenue au RELÈVE Festival !

Nous c’est ESPER PRO*, une association de médiateurs·rices en santé mentale. En collaboration avec l’UNAFAM* nous avions envie d’aborder le sujet avec vous le temps d’un week-end, du 25 au 26 mai, en entrée libre, au Dock des suds Marseille.



L’idée est de se réunir, partager des ressources, s’informer, agir pour l’inclusion, montrer que les lignes bougent dans le domaine de la santé mentale et que nous sommes tous·tes acteur·ices de ce changement ! Et pour ça, nous vous proposons

– 40 stands de sensibilisation et d’informations

– 2 scènes

– 16 heures de musique

– 100 intervenant·es

– 15 conférences thématiques

– 20 ateliers interactifs

Rejoins-nous pour le RELÈVE Festival, une invitation à parler de santé mentale autrement, ce festival est ouvert à tous·tes.





– *ESPER PRO, première plateforme employeuse de pairs aidants dont elle soutient la professionnalisation. Accueillante, dynamique et innovante, vient en soutien à des personnes concernées qui souhaitent améliorer ou maintenir leur santé psychique.

– *L’UNAFAM, association reconnue d’utilité publique. Accueille, soutient, forme, se bat pour l’effectivité des droits des personnes concernées et de leurs familles et lutte contre les préjugés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

