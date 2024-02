Fête de la Saint Eloi Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 24 mai 2024.

Fête de la Saint Éloi le 24, 25 et 26 mai 2024 à Saint-Rémy-de-Provence !

Programme de la Saint Éloi 2024



Vendredi 24 mai :

20h30 soirée pistou salle Jean Macé.

Réservation au 06 09 97 41 12 ou 06 80 24 73 65



Samedi 25 mai :

8h30 Benédiction des tortillades sur le parvis de la collégiale Saint Martin

9h Aubade aux autorités à la Mairie

10h Mise en place du Saint sur l’autel collégiale Saint Martin

18h Présentation de la charrette et passation de pouvoir entre les Bayles 2023 et 2024 devant la collégiale Saint Martin



Dimanche 26 mai :

7h Messe au mas des Bayles

8h Déjeuner des charretiers ,sympathisants et sociétaires au mas des Bayles

10h Défilé de la charrette attelée de chevaux à la mode sarrasine, en présence de la Dame de Saint-Rémy et de ses demoiselles d’honneur des groupes folkloriques, des Arlésiennes, des fouetteurs et groupes équestre

11h Bénédiction de la charrette devant la collégiale Saint Martin

13h Repas au mas des Bayles



Réservation au 06 09 97 41 12 ou 06 80 24 73 65 .

Centre ville

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur santaloi@hotmail.fr

