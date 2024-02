Une Nuit Déraisonnable Théâtre des Ateliers Aix-en-Provence, samedi 25 mai 2024.

Une Nuit Déraisonnable, c’est une lecture à haute voix des Essais de Montaigne par une chaîne de lecteurs.

Une Nuit Déraisonnable, c’est une lecture à haute voix des Essais de Montaigne par une chaîne de lecteurs, mêlant comédiens professionnels, et amateurs, élèves comédiens, participants des Ateliers Publics et aux ateliers de formation à la lecture à haute voix organisés dans les bibliothèques. L’édition récente des Essais de Montaigne en français moderne du philologue André Lamy permet de retrouver et de transmettre l’élan de la pensée de Montaigne et d’en mesurer le génie et la modernité.



A partir de 16 ans



Programmation du Théâtre des Ateliers avec le soutien de la DRAC PACA, du Département de Bouches du Rhône. En partenariat avec La Bibliothèque Méjanes, La compagnie d’entraînement du Théâtre des Ateliers



Entrée libre sur réservation theatredesateliers@yahoo.fr ou au 04 42 38 10 45 .

Début : 2024-05-25 21:30:00

fin : 2024-05-26 06:00:00

Théâtre des Ateliers 27 Place Miollis

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatredesateliers@yahoo.fr

