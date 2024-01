Oh les beaux jours ! Marseille, mercredi 22 mai 2024.

Oh les beaux jours ! Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-26

Oh les beaux jours ! est un festival qui entend faire découvrir la littérature autrement en la faisant dialoguer avec d’autres disciplines artistiques et l’actualité.

Frictions littéraires pour la 8e édition d’un festival désormais bien ancré à Marseille ! Plus de 90 écrivains et artistes sont invités autour du Vieux-Port du pour un long week-end au soleil.



Six jours pour découvrir toutes les littératures !



Vivez en direct les dialogues inédits entre des auteurs venus d’horizons divers, explorez l’œuvre d’un écrivain au cours de grands entretiens, venez entendre des comédiens lire les textes d’hier et ceux d’aujourd’hui ! Romans, récits, nouvelles, essais, poésie, BD, livres pour la jeunesse… tous les genres sont permis avec cette année la présence de nombreux musiciens et chanteurs pour des hybridations joyeuses et fécondes.





Créé en mai 2017, Oh les beaux jours ! est un festival ouvert à tous qui entend faire découvrir la littérature autrement en la faisant dialoguer avec la musique, la bande dessinée, le cinéma, la photographie, les sciences humaines et les sciences dures, le sport, les grands sujets de société…



Pendant 6 jours, une programmation riche et foisonnante se déploie à travers des propositions multiformes : rencontres, grands entretiens, lectures sur scène, projections, performances, concerts dessinés, lectures musicales, conférences-spectacles, interventions dans l’espace public, séances de signature, ateliers participatifs… Des « frictions littéraires » – sous-titre du festival – qui tentent de renouveler les formes en s’adressant à des publics très divers.



Le festival est conçu et produit par l’association Des livres comme des idées avec le concours de nombreux partenaires culturels. La manifestation ne se résume pas à 6 jours d’événements mais inclut aussi en amont et en aval un important travail de médiation et d’action culturelle à l’année en direction de publics spécifiques notamment la jeunesse à travers le concours littéraire Des nouvelles des collégiens.

Nombreux lieux culturels à Marseille

Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille