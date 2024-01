Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues, jeudi 23 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 10:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

Lors de cette édition découvrez plus de 250 véhicules neufs ou d’occasion parmi de nombreuses grandes marques.

Un événement TPL et Libertium.

– Nouveautés.

– Véhicules neufs en stock

– Un large choix de véhicule d’occasion pour tous les budgets

– Espaces Vans et Fourgons Aménagés : plus de 50 vans et fourgons.

– Un espace accessoires.

– Un espace financement.



Restauration sur place. Parking gratuit pour voitures et camping-cars.



Aire de stationnement camping-caristes nuit sécurisé*. Inscription par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 18h au 04 68 44 16 47

*Inscription obligatoire – places limitées.

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



