CONARDEVIRUS Théâtre du Square de Loos Loos, dimanche 14 avril 2024.

CONARDEVIRUS Comédie écrite et mise en scène par F.LEPLUS Dimanche 14 avril, 16h00 Théâtre du Square de Loos entrées : adultes 10 €, enfants 5 €, associations 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T16:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T16:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Forte du succès des deux premières représentations, des salles combles et du public n’ayant pas pu assister au spectacle faute de places, cette 3ème de CONARDEVIRUS s’imposait. Résumé : Gilberte, une vieille dame au tempérament bien trempé vit la difficile période d’une pandémie. Sa nièce et son petit ami viennent de temps à autre lui rendre visite. Elle est aussi visitée par son médecin traitant et le facteur qui lui apporte des colis bienvenus. Son amie Marcelle portée sur la gente masculine chamboule un peu ses habitudes.

Le public : « Des comédiennes et comédiens talentueux », « une excellente comédie », « nous avons ri du début à la fin », « vivement la prochaine pièce de F.Leplus », « une ambiance rarement égalée », « un spectacle professionnel », magnifique représentation et excellents comédiens », « Très bon moment de détente et de rires », « Un grand bravo, c’était génial »…

Théâtre du Square de Loos square Eugène Thomas 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelierloossoistheatre@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 10 12 75 26 »}]

virus rire

atelier loossois de formation et de créations théâtrales