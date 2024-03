Natur’Expo Centre-Ville de Wambrechies Wambrechies, vendredi 31 mai 2024.

Natur’Expo Festival de photographie nature organisé par le Photo-Club Wambrecitain 31 mai – 2 juin Centre-Ville de Wambrechies Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Pour la troisième édition du festival Natur’Expo de Wambrechies, le Photo-club Wambrecitain vous invite, le temps d’un long week-end, pour un nouveau voyage à travers le monde, à la rencontre de ses merveilles.

Cette fois encore, ce sont une vingtaine d’expositions et plus de 400 photos qui seront présentées dans plusieurs sites emblématiques de la commune.

À travers de somptueux clichés, partez à la découverte d’écosystèmes du monde entier, découvrez la faune et la flore comme vous ne l’avez jamais vu et émerveillez vous devant la beauté de notre planète. Et tout cela, sans quitter Wambrechies !

Vous rencontrerez des photographes professionnels de renom, avec qui vous pourrez échanger et qui vous emmèneront au travers de leurs œuvres, dans des paysages majestueux, sur les traces d’espèces animales et végétales, mises en valeur par des tirages grands formats.

Conférences et animations

Durant toute la durée du festival, vous pourrez croiser les photographes, mais également les associations locales de protection et de préservation de la biodiversité qui vous proposeront des animations et des conférences.

Retrouvez la liste des photographes et associations présents, le programme du festival, des conférences et des animations juste ici et ici

Lieux d’expositions :

Salle des Fêtes

Fondation Carlos Ledoux

Capitainerie (Port de Wambrechies)

Jardin des Compagnons des Saisons (rue de Bondues)

Château et Parc de Robersart

Centre-Ville de Wambrechies Avenue de Robersart Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://wambrechies-photo.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100075556254070 »}]

Festival Photos

Service Communication – Ville de Wambrechies