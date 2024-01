Mai à vélo France Lille, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

La Métropole « challenge » les cyclistes

Depuis 2013, la Métropole Européenne de Lille a : soit participé, soit organisé un challenge vélo. Cet événement qui sensibilise les métropolitains au changement de comportement et incite à l’usage du vélo pour se rendre au travail, à l’école ou dans ses déplacements quotidiens, est devenu une date incontournable dans l’agenda de la MEL.

Les possibilités sont multiples:

● Vélo rando

● Vélo balade

● Vélo parade

● Une visite thématique à vélo

● Un atelier d’auto-réparation / atelier mécanique

● Un atelier pédagogique :

o Sensibilisation au port du casque et l’importance de sécuriser son vélo => partenariat avec Abus

o Un parcours de maitrise du vélo / remise en selle pour petits et grands

o Atelier vélo-école

o Sensibilisation à la nécessité d’être visible (trouver un partenaire privé => exemple Lumins ?) => « Cycliste brillez »

● Une bourse au vélo

● Prêt de vélo électrique (trouver un partenaire privé => Shimano ? => lien avec une des marques affi iées)

Par ailleurs, n’hésitez pas à vous unir avec et entre associations locales afin de vous coordonner et de proposer une immersion complète incluant plusieurs animations (balade, ateliers, animation, etc.)

https://maiavelo.fr/

https://maiavelo.fr/wp-content/uploads/2023/02/Mai-a-velo_2023_Guide_A4_V1-1-2.pdf

