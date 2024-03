Chasse à l’œuf Ferme Pédagogique de Wattrelos Wattrelos, samedi 30 mars 2024.

Chasse à l'œuf à Wattrelos

Le Conseil Municipal d’Enfants vous convie à la traditionnelle Chasse à l’œuf !

Cette année, nous avons prévu quelque chose de spécial pour les petits et les grands !

Pour les enfants des écoles maternelles publiques et privées de la Ville de Wattrelos, la Chasse à l’œuf classique vous attend avec plein de surprises !

Et pour les enfants des écoles primaires publiques et privées, ne ratez pas notre Chasse à l’œuf revisitée, pleine de défis et de joie !

En plus des chasses, des ateliers ludiques et un food truck seront sur place pour vous régaler tout en vous amusant !

Places limitées ! Inscription par mail obligatoire à chasse-a-l-oeuf2024@ville-wattrelos.fr

Date: Samedi 30 mars 2024

Horaire: De 9h30 à 12h

Lieu: Ferme Pédagogique de Wattrelos

