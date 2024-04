Le trésor du Capitaine Winston Théâtre Le P’tit Jacques Lille, dimanche 28 avril 2024.

Le trésor du Capitaine Winston Spectacle de marionnettes Dimanche 28 avril, 16h00 Théâtre Le P’tit Jacques Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Le Capitaine Winston garde précieusement le trésor trouvé sur l’île de Guacamole. Le château qui les héberge tous deux semble tranquille. Mais voilà que s’installent Jacques et ses amis pour quelques jours de camp de vacances. Il faut organiser le couchage, matelas, oreiller, couverture … Lola est certainement la plus volontaire. Il y a aussi Roudoudou qui tient à visiter le château et il n’est pas le seul. Le trésor attire les curieux…

LE P’TIT JACQUES

www.lepetitjacques.fr

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d'ouverture : de mi-avril à fin octobre