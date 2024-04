Jour de jazz – Meet Quartet Quanta Villeneuve-d’Ascq, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche 28 avril 2024 à 17h à Quanta, concert de jazz par le groupe Meet Quartet

Rencontre de cinq musiciens, influencée par Bill Evans, Herbie Hancock, Granados et Albeniz. Les compositions et arrangements sont collaboratifs, créant une musique vivante en constante évolution.

Olivier Durand (Piano, Composition) et Cédric Carré (Voix).

Informations : Service Culture, tél. 03 20 43 55 55

Quanta 7 chemin du Grand Marais – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France