Jour de jazz – Westcoasters Ferme du Recueil Villeneuve-d’Ascq, dimanche 28 avril 2024.

Jour de jazz – Westcoasters Dimanche 28 avril 2024 à 16h à la Ferme du Recueil, concert de jazz par le groupe Westcoasters Dimanche 28 avril, 16h00 Ferme du Recueil Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Dimanche 28 avril 2024 à 16h à la Ferme du Recueil, concert de jazz par le groupe Westcoasters

Une musique chaleureuse, sensuelle et dynamique, où l’improvisation est sublimée par des arrangements charmants. Inspiré du « west coast jazz », mêlant bebop, swing dansant et influences de la musique classique du XXème siècle. Venez vivre une aventure musicale passionnante et authentique !

Benjamin Dubray (saxophone alto) Maxime Roux(saxophone ténor) Alexis Bertein (saxophone baryton) Simon Deruyter (contrebasse) Xavier Pernet (batterie).

Informations : Service Culture, tél. 03 20 43 55 55

Ferme du Recueil 327 rue de Lannoy 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Hempempont Nord Hauts-de-France