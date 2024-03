Cendrillon Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, vendredi 29 mars 2024.

Cendrillon Quand Joël Pommerat revisite Cendrillon… 29 et 30 mars Grange de la Ferme Dupire 9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:50:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:50:00+01:00

de Joël Pommerat

par Prétextes et Compagnie. Mise en scène : Françoise Colonge. Avec Cécile Breton, Vincent Breton, Isabelle Canu, Guillaume Cordier, Florine Ferreira, Claire Fouquet, Fabien Petit et Abdallah Tita.

Cendrillon, vous connaissez évidemment. Une méchante belle-mère, une fée, un prince charmant, les douze coups de minuit, une chaussure… vous vous rappelez, hein ? Nous vous en proposons une version légèrement différente, contemporaine et décalée d’où ressort l’univers délicieusement fantasque de Joël Pommerat.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]