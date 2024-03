ATELIER SENSORIEL FANTAISIE RETZ’ CRÉATIVE Bourgneuf Villeneuve-en-Retz, samedi 18 mai 2024.

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du Bien-être: coloré, atypique, et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créations très originaux !

Petite présentation de Claire :

» Forte de 20 ans d’expérience en tant que monitrice éducatrice, j’ai développé une expertise dans l’élaboration de projets éducatifs, pédagogiques et créatifs pour divers publics. Mon parcours m’a notamment conduit à participer à la création d’une salle Snoezelen dans un Institut Médico-Éducatif (IME) entre 2008 et 2010, dédiée aux adolescents et jeunes adultes polyhandicapés. J’ai également été formée à « L’approche sensorielle de l’enfant et du jeune polyhandicapé, la stimulation basale et l’approche Snoezelen ». Au fil des années, j’ai continué d’accompagner différents publics, tels que les personnes avec des Troubles du Spectre Autistique et de déficience intellectuelle, dans des sessions en salle Snoezelen au sein de l’IME. Mes interactions avec les professionnels et les familles m’ont inspiré à créer un espace dédié au public, ouvert à tous, pour permettre à chacun de bénéficier des bienfaits de cette approche sensorielle dans sa vie quotidienne. En tant que maman de deux enfants extraordinaires, j’ai également été confrontée à la recherche de solutions adaptées pour répondre à leurs besoins spécifiques. C’est ainsi qu’en 2023, j’ai conçu l’atelier « Éveil en tout sens », offrant à chacun l’opportunité de s’évader sensoriellement. Situé dans le Pays de Retz, mon atelier est un lieu où enfants, parents et personnes accompagnées peuvent trouver un moment de liberté, d’évasion sensorielle et de bien être. Au plaisir de vous y accueillir ! »

Informations pratiques :

Durée de la séance 75min

Maximum 4 personnes

Deux séances différentes vous seront proposées :

Découverte sensorielle en autonomie dans l’espace dédié

Harmonie sensorielle accompagnement en approche snoezelen

4 créneaux par semaine

Le mardi toute la journée entre 10h et 12h00 et entre 13h30 et 18h

Le mercredi entre 10h et 12h et entre 17h et 19h

Le vendredi entre 10h et 12h et de 13h30 à 18h

Le samedi 1 fois par mois de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Uniquement sur réservation, contactez Claire par téléphone.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire claire@fantaisieretzcreative.com

