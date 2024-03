EXPOSITION INSTAGRAM #MONITINERAIREBIS Pornic, mercredi 1 mai 2024.

Du mois de juillet à fin octobre, l’Office de Tourisme a lancé un concours photos Instagram sous le hashtag #monitinerairebis2023. L’idée étant la découverte du territoire touristique et patrimonial sous un angle nouveau, différenciant, vu par ses habitants et visiteurs.

Des pêcheries ? Oui, quand elles montrent leur lignes graphiques et artistiques. Les marais ? Absolument ! Révélés par des couleurs flamboyantes de fin de journée ou enveloppés au cœur du matin brumeux. Les tempêtes océaniques ? Aussi ! Les éléments se déchaînent et Destination Pornic révèle ses paysages les plus bruts…

Un itinéraire bis c’est tout cela le chemin que l’on emprunterait pas, un paysage qui se dévoile autrement, une ambiance qui nous émeut différemment.

Rendez-vous du 1er mai au 3 novembre 2024, corniche de La Noëveillard à Pornic pour découvrir les photos sélectionnées et exposées en grand format.

Rejoignez-nous sur Instagram : https://www.instagram.com/destinationpornic/ .

Corniche de la Noëveillard

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornic.com

