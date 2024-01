WEEK-END RESSOURCE ET SYLVOTHÉRAPIE Saint-Viaud, samedi 18 mai 2024.

WEEK-END RESSOURCE ET SYLVOTHÉRAPIE Saint-Viaud Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

S’offrir une bulle de ressourcement le temps d’un week-end au coeur de la nature, détendre son corps et son esprit, s’écouter, se laisser porter en toute sérénité et se nourrir des vibrations, de l’énergie des arbres et du vivant qui nous entoure…

Se ressourcer dans un espace boisé au calme de la campagne, tout confort, en toute quiétude.

Écouter le silence et la mélodie de la nature.

Se laisser porter par l’énergie des différentes propositions qui amènent un peu plus à l’intérieur de soi.

S’écouter, vibrer en ressentant l’énergie de ce qui nous entoure.

Se détendre dans l’eau.

Savourer les moments de partage.

Goûter les saveurs de bons plats préparés avec amour.

S’accueillir pleinement…



Fanny vous accompagne dans cette parenthèse enchantée avec différents ateliers bien-être : réveils corporels, Qi gong, méditation, sylvothérapie, danse énergétique…

.

Le Plessis Grimaud

Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire leplessisgrimaud@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire