Exposition de Bivan La Turballe, samedi 18 mai 2024.

Exposition de Bivan La Turballe Loire-Atlantique

Je créé à partir de mes émotions sensorielles ou intellectuelles, je suis interpellée par le monde qui m’entoure et je ne peux y rester indifférente dans mon travail.

Je peux totalement changer de style en fonction de mon sujet et de mon inspiration. J’expérimente sans arrêt de nouvelles techniques et de nouveaux supports mon atelier est comme un laboratoire. Je cherche la lumière, les contrastes, le rapport entre le fond et la forme. Chaque tableau a son histoire et représente une émotion, un moment de vie.

Figuration douce avec combinaisons structurées est le classement de tendance défini par Francis Parent critique et historien d’art. Pour en savoir plus http://bivan.net .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

