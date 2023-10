Le prénom – Théâtre 100 Noms Salle Artymès Mesquer, 17 mai 2024, Mesquer.

Le prénom – Théâtre 100 Noms Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Salle Artymès Billet: 10

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge sa famille dans le chaos.

Peut-on rire de tout en famille ? Peut-on tout se dire entre amis ?

TARIF A

TARIF NORMAL

Adulte 25 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 20 €

Enfant (- 12 ans) 12 €

TARIF ABONNÉ

Adulte 22 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 18 €

Enfant (- 12 ans) 10 €

Billetterie :

– Mairie

– Site internet de la Mairie : www.mesquerquimiac.fr

– Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)

Durée : 1h30

Tout public

Placement libre

De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière

Mise en scène par Clément Pouillot

Distribution

Julien Bourdel dans le rôle de Pierre Garraud

Thomas Favre dans le rôle de Claude

Pierre-Louis Jozan dans le rôle de Vincent Larchet

Margot Marie Meneguz dans le rôle d’Anna Caravati

Sophie Morin dans le rôle d’Elisabeth Garraud-Larchet

Production : Théâtre 100 Noms

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/le-prenom-theatre-100-noms-mesquer.html »}] [{« link »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS